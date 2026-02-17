Arbitri, caos anche in serie C. L'Ospitaletto denuncia: "Inter U23 avvantaggiata"
Il direttore sportivo ha parlato di "sudditanza" nel post partita della gara valida per il 27esimo turno del girone A
Non solo serie A. Le proteste per gli errori arbitrali hanno investito anche il campionato di serie C e ad alzare la voce è stato Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, dopo il pareggio di ieri contro l'Inter Under 23.
In conferenza stampa, il dirigente ha definito "scandalosa" la direzione di gara da parte di Striamo: "L'arbitraggio è stato rivolto per tutta la partita ad avvantaggiare l'Inter con situazioni palesi, chiare, limpide. E questa cosa non va bene". Insomma, dopo quanto successo nel Derby d'Italia, i nerazzurri si ritrovano ora a gestire altre polemiche.
La gara è terminata 2-2, con il pareggio agguantato in extremis dall'Ospitaletto. Dopo il triplice fischio, però, i padroni di casa hanno condannato tre fatti in particolare: "Ci manca un rigore evidente, che non ha nessun tipo di altra valutazione, l'hanno visto tutti anche dalla tribuna. Oltre a quello penso che ci siano stati altri episodi gravissimi, come una palla buttata dentro da parte dell'Inter: una cosa vergognosa. Penso che sia assurdo che l'arbitro sia andato a rivedere il nostro 2-2 senza che neanche l'Inter avesse usato la card, non so che cosa volesse andare a rivedere", ha dichiarato Musso. Il ds ha aggiunto: "Al termine ci hanno provato ancora, non fischiandoci una punizione incredibile su Torri strattonato a terra, e fischiato un fallo per loro dalla quale è nata l'occasione finale del possibile 2-3".
Nel corso della conferenza, il dirigente ha poi sottolineato, a suo modo di vedere, una presunta sudditanza psicologica da parte degli arbitri: "L'Inter è una squadra fortissima, con dei valori forti e qualità importanti, ma penso che non ci debba essere questa sudditanza. Non è corretto per lo spettacolo, perché tutti ci stiamo giocando qualcosa di importante, noi per primi. Questi arbitraggi penso siano davvero intollerabili, e soprattutto è intollerabile il fatto che si possa tutelare una squadra in questo modo".