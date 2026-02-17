Arbitri, caos anche in serie C. L'Ospitaletto denuncia: "Inter U23 avvantaggiata"

La gara è terminata 2-2, con il pareggio agguantato in extremis dall'Ospitaletto. Dopo il triplice fischio, però, i padroni di casa hanno condannato tre fatti in particolare: "Ci manca un rigore evidente, che non ha nessun tipo di altra valutazione, l'hanno visto tutti anche dalla tribuna. Oltre a quello penso che ci siano stati altri episodi gravissimi, come una palla buttata dentro da parte dell'Inter: una cosa vergognosa. Penso che sia assurdo che l'arbitro sia andato a rivedere il nostro 2-2 senza che neanche l'Inter avesse usato la card, non so che cosa volesse andare a rivedere", ha dichiarato Musso. Il ds ha aggiunto: "Al termine ci hanno provato ancora, non fischiandoci una punizione incredibile su Torri strattonato a terra, e fischiato un fallo per loro dalla quale è nata l'occasione finale del possibile 2-3".