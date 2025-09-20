Arabia, Al Hilal da 3-0 a 3-3: Inzaghi si fa rimontare nel finale

L'Al Hilal di Simone Inzaghi viene rimontato dall'Al Ahli. Andato sopra di tre gol, tutti nel primo tempo, grazie a Theo Hernandez e alla doppiettta di Malcom, la squadra dell'ex allenatore dell'Inter subisce la rimonta nel quarto d'ora finale grazie alle reti di Toney (doppietta tra il 78' e l'81') e l'ex Juventus Demiral al 91'. Finisce 3-3. L'Al Hilal resta staccato di 2 punti dalla vetta dopo tre partite della Saudi Pro League, sin qui cinque punti conquistati frutto di una vittoria e due pari.