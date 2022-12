Apprensione per le condizioni di salute di Vialli, la madre vola a Londra

SITUAZIONE DELICATA

L'ex attaccante azzurro sta affrontando una fase delicata della sua malattia

Il mondo del calcio, ma non solo chiaramente, è in queste ore apprensione per le condizioni di salute di Gianluca Vialli. L'ex attaccante di Cremonese, Sampdoria e Juve sta affrontando un tumore al pancreas con il quale convive da ormai cinque anni. Vialli, che tempo fa parlò a proposito della sua malattia di "ospite indesiderato" e di "compagno di viaggio che avrei evitato volentieri", settimana scorsa aveva annunciato lo stop agli impegni con la Federcalcio e l'Italia proprio per il suo stato di salute: "Devo aiutare il mio corpo - aveva precisato - a superare questa fase della malattia".

Vialli vive ormai da tempo a Londra ed è lì che si trova nuovamente ricoverato nella clinica dove aveva già sostenuto due cicli di chemioterapia. Le sue condizioni si sarebbero aggravate nelle ultime ore e la madre 87enne Maria Teresa è partita ieri da Cremona per l'Inghilterra. Un segnale della delicatezza del momento che attraversa l'ex campione azzurro. Già nei giorni scorsi erano stati tantissimi i messaggi di solidarietà, vicinanza e affetto da parte di tutto il mondo del calcio, tanti ex compagni (Mancini, Ravanelli e Cabrini per esempio), giocatori che aveva guidato durante la carriera da allenatore (Thierry Terry) e amici e conoscenti. Tutti stretti attorno a uno degli uomini più amati e iconici dello sport italiano.