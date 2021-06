Antonio Conte: "Non ho grandi difetti, voglio vincere perché ho perso tanto in carriera"

Niente Tottenham per Antonio Conte che si racconta in un'intervista, fatta prima dell'addio all'Inter, tra passato, presente e futuro: "Un'azienda dovrebbe scegliermi perché sono un vincente e una garanzia dal punto di vista lavorativo e umano: do tutto senza risparmiarmi. Chi dà sempre il massimo per il posto per cui si lavora non può avere grandi difetti. Forse sono troppo onesto ma non lo vedo come difetto. Mi piacerebbe fare un'esperienza all'estero, per esempio andare in America".

Getty Images