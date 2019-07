"Le impressioni sono positive. Vedo il gruppo dedito al lavoro con impegno. Passo dopo passo stiamo sviluppando i concetti". Lo ha detto il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli parlando dal ritiro di Dinard. "Al mattino, dopo la palestra, si studiano analiticamente i movimenti. Al pomeriggio procediamo con sedute globali - ha spiegato l'ex allenatore dell'Empoli in un'intervista rilasciata al sito del club - Metterli a conoscenza degli obiettivi porta i giocatori a partecipare con più interesse. Condivisione e buon senso. Queste sono parole chiave nel nostro vocabolario. Ho saputo dei 1000 abbonamenti acquistati il primo giorno utile. Ci tengo a ringraziare personalmente per la manifestazione di fiducia, mi fa piacere interpretarla così. Sta a noi corrispondere, a questo affetto, risposte pratiche. Negli ultimi anni il Genoa ha avuto una media abbonati straordinaria, vincendo lo scudetto dei bacini di utenza comparabili. Spero e mi auguro che i genoani confermino questo senso di appartenenza. L'amore che hanno per la maglia".