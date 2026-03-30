Ancelotti cita Allegri: "Chi subisce meno gol vince il Mondiale". E su Modric...

30 Mar 2026 - 22:01

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha parlato in vista dell'impegno amichevole con la Croazia. Inevitabile una domanda su Luka Modric: "Lo ritengo uno dei migliori che io abbia mai allenato - l'intervento del ct del Brasile -. La storia è chiara: il Brasile ha bisogno di talento (in attacco) e di una buona difesa, non c'è altra via. Sono convinto che a vincere il Mondiale sia la squadra che subisce meno gol, non quella che ne segna di più".

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