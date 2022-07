Amichevoli: sorride ancora la Roma, ok Sassuolo e Verona

© As Roma

Giornata di amichevoli per le squadre di Serie A: la Roma batte 2-0 il Portimonense, in gol ancora Zaniolo, oltre a Tripi per gli uomini di Mourinho. Rigore sbagliato nel finale per Abraham. Sorridono Sassuolo e Verona, che stendono Jablonec (3-1) e Virtus Verona (1-0). Tre sfide con tre squadre tedesche: Salernitana e Udinese pareggiano con Hoffenheim (2-2) e Union Berlino (3-3), mentre lo Spezia perde 2-1 con il Bochum. Finisce 1-1, invece, tra Sampdoria e Parma.