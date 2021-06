Amichevoli internazionali: Belgio-Croazia su Canale 20 e Sportmediaset.it

STASERA IN CHIARO

Lukaku-Mertens contro Brozovic-Perisic: ultimo test verso Euro 2020 di alto livello

Terminati i campionati e le coppe, e a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo, spazio alle Nazionali sul Canale “20”. Le 24 selezioni della UE si sfidano in importanti test amichevoli, per prepararsi al meglio e fare il punto sul proprio stato di forma. Dopo Inghilterra-Austria di mercoledì, oggi è la volta dei Diavoli Rossi del Belgio (Gruppo B), tra i favoriti per la vittoria finale, che affrontano i vice Campioni del Mondo della Croazia (nel Gruppo D). Tutti i match sono in live streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. Getty Images

Da una parte il Belgio che cerca di fare un passo ulteriore in avanti dopo il terzo posto a Russia 2018, guidato dagli "italiani" Lukaku e Mertens, con una formazione ormai matura per un grande traguardo. Dall'altra la Croazia vicecampione del mondo e, seppure con un ciclo che sembra avviato alla chiusura, esperta e vogliosa di un ultimo exploit ad Euro 2020, in campo tante conoscenze italiane: dagli interisti Perisic e Brozovic agli ex Kovacic (Inter) e Vrsaljko (Genoa, Sassuolo e Inter).

PROBABILI FORMAZIONI

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Dendoncker, Tielemans; Mertens, Lukaku, Thorgan Hazard.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Barisic; Brozovic, Kovacic; Kramaric, Modric, Vlasic; Perisic.

LA PROGRAMMAZIONE

Belgio-Croazia: in diretta, domenica 6 giugno, alle ore 20.45 sul 20 e Sportmediaset.it

Telecronaca: Massimo Callegari e Aldo Serena