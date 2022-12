Amichevoli: il Milan torna in campo e supera 3-2 il Lumezzane

L'AMICHEVOLE

A Milanello successo per 3-2 in rimonta per i rossoneri: segnano Adli, Alesi ed Eletu

© acmilan.com Si apre con una vittoria il ritiro invernale del Milan in attesa del ritorno in campionato: a Milanello, i rossoneri battono 3-2 il Lumezzane. Un successo che arriva in rimonta, visto che la capolista del girone B di Serie D passa due volte in vantaggio con Spini (10') e Mauri (54'). Sono però Adli (51') e Alesi (68') ed Eletu (78') a far sorridere Pioli. La prossima amichevole dei campioni d'Italia sarà con l'Arsenal il 13 dicembre.

Con un po' di sofferenza e in rimonta, il Milan centra la prima vittoria del suo ritiro invernale in preparazione del ritorno in Serie A (4 gennaio a Salerno): i campioni d'Italia battono 3-2 il Lumezzane a Milanello. I rossoneri passano subito in svantaggio: al 10', Spini batte Tatarusanu in area con il destro. Le occasioni per la capolista del girone B di Serie D si moltiplicano: l'autore del gol si vede negare la doppietta dal portiere rossonero, mentre Parravici di testa spedisce di poco a lato. La prima occasione per gli uomini di Pioli è il sinistro di Tonali bloccato da Pisoni, attento poco dopo su Rebic. Nella ripresa, il tecnico cambia solo Mirante per Tatarusanu, poi al 51' Adli trova un gran gol dopo una splendida iniziativa personale con triplo dribbling. Dopo tre minuti, però, Mauri trova il capolavoro dalla distanza: destro all'angolino e 2-1 per il Lumezzane. Al 68', Alesi pareggia solo davanti a Pisoni dopo il pressing vincente di Eletu, che poi firma la vittoria nel finale: al 78', dopo una serie di rimpalli, arriva il destro vincente che vale il 3-2. Il Milan sfiderà ora l'Arsenal il 13 dicembre a Dubai.