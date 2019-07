Vittorie di Chelsea e Arsenal in due amichevoli estive che si sono disputate oggi. I Blues si sono imposti per 5-3 sul campo del Salisburgo, chiudendo in pratica la sfida nei primi 28' con una doppietta di Pulisic (20' e 28') e un rigore di Barkley (23'). Nella ripresa gli austriaci segnano al 5' con Onguene, il Chelsea con Pedro (12'). Nel finale doppietta di Minamino (40' su rigore e 45') per i padroni di casa e gol di Batshuayi al 43'. L'Arsenal ha invece avuto bisogno dei calci di rigore per avere la meglio dell'Angers. Francesi avanti al 13' con El Melali, Gunners al 5' della ripresa con Nelson. Decisivi, dopo i tempi regolamentari, i tiri dagli undici metri, che hanno premiato l'Arsenal per 5-4.