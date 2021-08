Amichevoli: Atalanta ko a Londra, il West Ham vince 2-0

AMICHEVOLE

Michail Antonio punisce i nerazzurri poco prima dell’intervallo a seguito di un errore di Toloi, poi la chiude al 90’ Fornals. Esordio per Musso e Demiral

L'Atalanta perde l'amichevole del London Stadium contro il West Ham. Nella sfida in cui c'era in palio la Betway Cup, la formazione allenata da Gasperini cede per 2-0 agli Hammers nella quarta uscita pre-campionato. Padroni di casa in vantaggio al 45’, quando Michail Antonio punisce Musso dopo un errore in disimpegno da parte di Toloi; tanti cambi nella ripresa, ma a chiudere i conti al 90’ ci pensa Fornals. Sabato prossimo, ultimo impegno pre-campionato: ci sarà la Juventus.

A due settimane esatte dall’inizio del campionato di Serie A l’Atalanta inciampa in terra inglese. Nella sua prima amichevole nel mese di agosto la formazione di Gian Piero Gasperini, impegnata nella Betway Cup, cade 2-0 contro il West Ham al London Stadium. Subito nerazzurri pericolosi al 4’: Gosens prova un cross di prima intenzione, sul pallone arriva Toloi, il cui tentativo termina alto. I padroni di casa rimangono chiusi in difesa per i primi 20 minuti; poi si rendono pericolosi. Dopo due palloni facilmente intercettati da Musso, Benrahma colpisce in pieno la traversa con un destro potente. Sul fronte opposto, Pasalic chiude largo di testa, ma proprio allo scadere del primo tempo gli Hammers sbloccano la situazione: Michail Antonio, dopo l’assist di Benrahma, sfrutta un rinvio sbagliato di Toloi addosso a Palomino e fulmina l’incolpevole Musso da pochi passi con uno stop e tiro al volo di destro. I nerazzurri vengono rivoluzionati a inizio ripresa da Gasperini: entrano in campo Demiral, Pessina, Zapata e Muriel. Quest’ultimo sfiora il pari al 60’ con un sinistro che esce di pochissimo. Qualche minuto prima Antonio era andato molto vicino alla doppietta di testa. I ritmi si placano e il punteggio cambia solo al 90’: Fredericks mette al centro per Benrahma che la prende di testa, il pallone trova la deviazione di Fornals che spiazza Sportiello e raddoppia per il West Ham.