L'Italia Under 18 si riconferma nella seconda partita amichevole contro i pari età della Slovenia. Dopo aver vinto 3-1 due giorni fa il primo incontro, oggi al 'Colaussi' di Gradisca i ragazzi di Carmine Nunziata assestano agli avversari un perentorio 3-0 ribadendo la superiorità avuta nel primo incontro. Il primo tempo termina con l'Italia in vantaggio di due reti realizzate dal centrocampista della Roma, Edoardo Bove al 15' e dallo juventino Franco Tongya al 33'. Otto i cambi effettuati da Nunziata all'inizio della ripresa e la musica non cambia: al 63' Andrea Capone in forza al Milan,, mette il suo sigillo personale al match segnando la terza e definitiva rete. Domani gli Azzurrini faranno ritorno alle rispettive sedi e si rivedranno al CPO di Roma i primi di settembre per un nuovo raduno durante il quale affronteranno la Serbia (il 7 e 9 settembre, prima a Marino e poi al tre Fontane di Roma) per altri due test pre Mondiali. Ultima tappa della preparazione sarà il collegiale che si svolgerà al CPO di Tirrenia dal 6 al 13 per poi volare in Brasile dove l'Italia parteciperà alla rassegna iridata riservata agli Under 17 che inizierà il 26 ottobre per terminare il 17 novembre.