La Fiorentina ha battuto 1-0 il Perugia in un'amichevole disputata questa sera al Franchi. A segno per i viola il fantasista spagnolo Montiel, classe 2000, con un gran tiro di sinistro. Tra i viola, capitanati da Ribery da metà del primo tempo per l'uscita anticipata di Benassi colpito duro al ginocchio, hanno debuttato anche gli ultimi arrivi Ghezzal e Duncan subentrati nella ripresa. Molte le occasioni create e non sfruttate dalla squadra di Montella privo nell'occasione di ben 11 nazionali. Intanto domani è atteso l'ultimo acquisto, l'attaccante brasiliano Pedro, tornato in patria nei giorni scorsi per sbrigare le ultime formalita' legate al permesso di soggiorno.