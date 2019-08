La Dfb, la Federcalcio tedesca, ha aperto un'indagine dopo che la stampa ha rivelato che un giocatore gambiano dell'Amburgo, Bakery Jatta, viveva con una falsa identità Secondo i documenti in possesso del club, militante nella seconda divisione tedesca, Bakery Jatta ha 21 anni ed è arrivato in Germania nel 2015 all'età di 16 anni. Ma secondo un'inchiesta di Sport Bild, che cita degli allenatori in Gambia, il giovane avrebbe giocato una volta nel suo paese con il nome di Bakary Daffeh, avrebbe due anni e mezzo in più di quanto indicato dai suoi documenti e avrebbe giocato per diversi club in Africa, compresa la nazionale under 20 del Gambia. Anche le autorità di Amburgo hanno avviato un'indagine.