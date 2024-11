ALLUVIONE VALENCIA: ATLETICO E CROCE ROSSA INSIEME PER AIUTARE LA POPOLAZIONE

"Insieme alla Croce Rossa è stato creato un sito web per ricevere contributi finanziari. Incoraggiamo tutti coloro che possono a partecipare a questa campagna per cercare di contribuire insieme con il nostro piccolo granello di sabbia". Lo annuncia la Fondazione Atlético de Madrid, che insieme alla Croce Rossa è sceso in campo per aiutare le popolazioni colpite dalle inondazioni nella zona di Valencia. "Inoltre, domenica prossima, in concomitanza con la partita contro l'UD Las Palmas al Riyadh Air Metropolitano, la nostra Fondazione aprirà un'area dedicata alla raccolta materiale davanti alle porte dello stadio".