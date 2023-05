Alluvione Emilia-Romagna, un minuto di silenzio su tutti i campi

l'emergenza

Il mondo dello sport si stringe attorno alla popolazione colpita dal maltempo. Ferrari dona un milione di euro

© Getty Images Tutti i campionati di calcio osserveranno un minuto di silenzio prima delle partite del turno in programma nel weekend: lo ha deciso la Figc per onorare le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. "Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma da domani e per tutto il fine settimana (compresi i posticipi) per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. In un momento così difficile il calcio italiano si stringe attorno alle popolazioni colpite e si unisce al cordoglio delle famiglie che hanno perso un loro caro".

ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA, LA FERRARI DONA UN MILIONE DI EURO "La Ferrari donerà un milione di euro" a sostegno delle zone colpite dal maltempo. Così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso della conferenza stampa nella sede dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per fare il punto della situazione. "Ovviamente chi dà anche solo un euro è benvenuto e va ringraziato per la generosità", aggiunge. I fondi saranno impiegati, con il coordinamento degli enti territoriali, a favore della popolazione locale colpita in questi giorni dall'alluvione, con una particolare attenzione ai progetti di recupero ambientale e per la gestione del dissesto idrogeologico

"Nei momenti di difficoltà il posto di Ferrari è sempre stato accanto alla propria comunità", ha dichiarato Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari. "Abbiamo voluto dare una risposta concreta e immediata ai bisogni più urgenti della popolazione dell'Emilia-Romagna, provata da un grave disastro ambientale. Con il coordinamento delle autorità locali, a cui va il nostro sentito ringraziamento per il loro instancabile lavoro in queste ore, questi aiuti potranno portare conforto e un segno tangibile della solidarietà di tutta la famiglia Ferrari", conclude Vigna