Allenatore dell'anno Uefa: sfida tedesca tra Flick, Klopp e Nagelsmann

Hansi Flick, Jürgen Klopp and Julian Nagelsmann sono i finalisti per il premio Allenatore dell'Anno UEFA 2019/20 per il calcio maschile. Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi 2020/21 della Champions League che si terrà a Nyon, giovedì 1 ottobre. Podio tutto tedesco dunque mentre due sono i tecnici italiani in top ten, con Gasperini davanti a Conte.