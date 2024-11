Allarme Lfp su siti illegali, oltre metà telespettori pirata per Marsiglia-Psg

"Si tratta di un argomento di alta priorità, una situazione molto preoccupante. Siamo in un contesto di cambiamento pericoloso". Questo il grido di allarme di Benjamin Morel, direttore generale uscente della LFP Média, la società commerciale della Lega calcio professionistica, che non ha usato mezzi termini intervenendo giovedì mattina all'Arcom (Autorità di regolamentazione delle comunicazioni audiovisive e digitali), durante una presentazione sulla lotta alla pirateria di contenuti sportivi. Secondo lo studio Lfp Média, il 55% degli spettatori di Marsiglia-Psg (che ha permesso di bloccare 340 nomi di dominio illegali prima del calcio d'inizio) lo ha guardato illegalmente. "Dall'inizio della stagione, siamo di fronte ad un fenomeno di dimensioni senza precedenti e do peso alle mie parole", assicura Benjamin Morel. In un contesto del genere, Dazn, emittente della maggior parte delle nostre partite, soffre la concorrenza dei pirati mentre è innegabile l'interesse per L1, il suo prodotto di punta. I prezzi non possono in alcun modo giustificare la pirateria che è un furto e, vi ricordo, illegale".