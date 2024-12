Alice Campello, l'intervista: "Morata? Non è stato con altre, ma nessun ritorno di fiamma"

Alice Campello è tornata a parlare della fine della sua relazione con Alvaro Morata: "Non soffro alcun tipo di crepacuore perché parlo con Álvaro ogni giorno - le parole dell'imprenditrice veneta a Forbes Women -. Non è andato con un'altra, non è successo niente di tutto ciò. Alvaro mi rispetta. Il fatto è che non stavamo bene a causa delle nostre cose. E devi stare di nuovo bene, punto. Il mio obiettivo adesso non è tornare, ma stare bene. È la mia famiglia e lo sarà sempre".