Alexander-Arnold: "Essere al Real Madrid è un sogno". Indosserà la 12 di Marcelo

Giornata di presentazioni in casa Real Madrid, con i blancos che hanno accolto Trent Alexander-Arnold, arrivato a parametro zero dal Liverpool: "È un giorno che aspettavo da tanto tempo. Essere qui è un sogno, c'è molto lavoro da fare e non vedo l'ora di iniziare. Sono molto emozionato. C'è molto rispetto per il Real Madrid e ho sempre ammirato i suoi giocatori e i suoi trofei. Sono cresciuto guardando il Real Madrid vincere. Volevo far parte di questa storia. È una squadra con la mentalità giusta per vincere titoli". Indosserà la maglia numero 12 di Marcelo.