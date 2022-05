Alessandro Del Piero 'torna in azione' come star del nuovo spot tv di Socios.com

LO SPOT

Pinturicchio e Lionel Messi formano una nuova squadra dei sogni

La leggenda italiana Alessandro Del Piero si è rivelata la star del primo spot televisivo in assoluto di Socios.com questo pomeriggio dopo che un tweet di Fabrizio Romano, in cui afferma che "uno dei grandi numeri 10 è tornato in azione", ha portato a una raffica di speculazioni sui social media. Il tweet, che ha suscitato risposte da parte di quotidiani sportivi e lo stesso Del Piero, si è rivelata una giocosa presa in giro in vista della premiere del primo spot televisivo in assoluto di Socios.com, che presenta Del Piero e il collega ambasciatore globale di Socios.com Lionel Messi. Del Piero e Messi formano una nuova squadra dei sogni impegnata a promuovere Socios.com e a ispirare i fan a unirsi alla comunità più grande e coinvolgente dello sport. sportmediaset

Il primo spot televisivo in assoluto di Socios.com sarà inizialmente trasmesso al pubblico mainstream in Italia, Spagna, Turchia e Brasile da domenica 8 maggio in poi. Alessandro Del Piero ha dichiarato: “Nessun'altra azienda è impegnata a migliorare l'esperienza dei fan come Socios.com. Credo nella loro visione e sento fortemente che i fan, indipendentemente da dove vivono, meritano di essere riconosciuti e premiati per il loro supporto.”

"Non vedo l'ora di aiutare Socios.com a migliorare l'esperienza dei fan per milioni di persone in tutto il mondo, a partire dalla nuova campagna TV che verrà lanciata in varie parti del mondo l'8 maggio".

Del Piero ha segnato 462 gol e ha collezionato 91 presenze con la Nazionale italiana nel corso di una brillante carriera che lo ha visto anche vincere la Coppa del Mondo FIFA 2006 con l'Italia e la UEFA Champions League 1996 con la Juventus. Del Piero ha anche raccolto numerosi riconoscimenti personali, inclusi i premi di Calciatore dell'anno di Serie A nel 1998 e nel 2008. Nel corso della sua carriera, Alessandro Del Piero è stato animato dal desiderio di rendere la partita più memorabile ed emozionante per i fan.

In Socios.com abbiamo obiettivi molto simili e ci concentriamo sul miglioramento e sulla creazione di nuove esperienze per milioni di appassionati di sport in tutto il mondo attraverso i Fan Token, risorse digitali che forniscono ai titolari l'accesso a un'ampia gamma di vantaggi legati ai loro club.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com, ha dichiarato: “Alessandro Del Piero è un talento virtuoso, un vero fenomeno del calcio, rispettato da milioni di persone”. “Ottenere il suo sostegno, soprattutto in Italia, dove abbiamo già 10 partner, è un grande colpo. Con la nostra squadra dei sogni di Del Piero e Messi siamo ora pronti per la prossima fase della nostra evoluzione, guidata dal nostro nuovissimo spot televisivo che ci avvicinerà alla nostra visione di rendere Fan Tokens e Socios.com una parte integrante del Fan Experience."

Dieci grandi organizzazioni sportive italiane, tra cui l'ex club di Del Piero, la Juventus, nonché AC Milan, Inter, AS Roma, Napoli, Bologna, Udinese, la nazionale italiana e la Lega Serie A, fanno parte di un elenco di oltre 130 organizzazioni sportive che hanno abbracciato Socios.com. La visione di Socios è stata abbracciata sin qui dalle più grandi organizzazioni sportive del mondo, tra cui Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, Manchester City, Arsenal e UEFA.

Hanno scelto Socios anche grandi club del Sud America come River Plate, Flamengo e Corinthians, così come più di 50 grandi franchigie sportive americane di NBA, NHL e NFL, i giganti delle MMA UFC, grandi nomi della Formula Uno e le principali stelle del mondo degli esports. Socios.com prevede di eseguire almeno 500 sondaggi quest'anno per la sua comunità - in rapida crescita - di possessori di Fan Token, consentendo loro di influenzare le decisioni su questioni che vanno dal design delle divise ai numeri delle squadre e alle canzoni celebrative.

Nel 2022 Socios.com premierà un numero mai raggiunto di tifosi, stimando in circa 17.000 i vincitori dei concorsi lanciati in applicazioni. I possessori di Fan Token riceveranno anche premi digitali unici, tra cui NFT, così come merchandise e maglie indossate durante le partite. Inoltre, avranno diritto ad accedere a sconti esclusivi legati agli sponsor dei club e ad altre offerte speciali e incentivi legati ai principali brand sportivi. Socios.com aumenterà anche la gamification sull'app, lanciando una vasta gamma di giochi a tema sportivo esclusivamente per i possessori dei Fan Token.