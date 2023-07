Alessandria, i tifosi locali bloccano l'amichevole Monza-Sampdoria

L'amichevole Monza-Sampdoria in programma il 30 luglio allo stadio Moccagatta di Alessandria è stata bloccata dalla protesta dei tifosi dei "Grigi". A farlo sapere è stato il presidente dell'Alessandria Enea Benedetto che ha annunciato che la partita non si disputerà in casa propria. "Per rispetto dei nostri tifosi e a tutela della gradinata nord, abbiamo comunicato agli organizzatori che la partita amichevole Monza-Sampdoria non si svolgerà nello Stadio Moccagatta di Alessandria - ha scritto sui propri social il numero uno della società piemontese -. Per me questo luogo è più di uno stadio, è un Tempio della storia sportiva italiana pertanto dobbiamo tutelarlo e rispettarlo sempre".