Aldo Serena ricorda il rigore sbagliato a Italia '90: "Ebbi un attacco di panico"

Aldo Serena non può dimenticare quell'errore ai Mondiali di Italia '90. L'ex calciatore di Inter, Milan e Juventus ha ripercorso quello sbaglio fatale nella semifinale con l'Argentina in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Mi ha creato dei problemi, penso di aver avuto una crisi di panico. Avevo le gambe durissime, respiravo in modo strano: il portiere mi sembrava un gigante. Non ricordo nulla dell’errore, né di tutto quello che è successo dopo: un black out di due giorni - ha sottolineato Serena parlando anche dell'errore di Roberto Baggio quattro anni dopo -. Io me lo sono perdonato, perché per andare avanti devi chiudere la porta. Però resta la parentesi peggiore della mia carriera: tornando indietro, cambierei il lato del tiro".