"Con Koulibaly parlo sempre, ci siamo sentiti tutta l'estate. Sappiamo che è uno dei difensori piu' forti al mondo, deve stare tranquillo e bisogna lasciarlo lavorare". In un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli il difensore del Villareal Raul Albiol ha consolato il suo ex compagno di squadra Kalidou Koulibaly, dopo l'errore nella sfida di Torino di sabato contro la Juventus. "Questa sosta permetterà alla squadra di lavorare e presentarsi meglio alla ripresa. Il Napoli ha tutto per fare un bel campionato nella fase difensiva. Ho vissuto degli anni bellissimi a Napoli, i miei figli sono cresciuti lì. Mi manca quasi tutto della città. messaggi che mi arrivano da Napoli sono bellissimi, c'è tanto affetto verso di me e la mia famiglia. Tifo sempre Napoli e sono sempre in contatto con i miei ex compagni. Sono sicuro che sarà un bell'anno per la squadra".