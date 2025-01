Alberto Costa: "Felice alla Juve, è stata una scelta facile"

"Ero già in un grande club, ma qui alla Juve è completamente diverso: c'è una storia enorme e ci sono condizioni che non avevo mai visto, sono entusiasta ed è stata una scelta semplice e ovvia": si presenta così Alberto Costa, nuovo giocatore bianconero prelevato dal Vitoria Guimaraes. "È successo tutto rapidamente, anche se ci ho messo un po' a realizzare - racconta il classe 2003 - e ho grande fiducia per la mia prima esperienza lontano da casa: sono giovane, ma qui mi hanno accolto tutti benissimo e la mia famiglia mi sarà vicino" Ora si prepara all'esordio allo Stadium, già sabato contro il Milan: "Mi hanno parlato del boato dei tifosi, sono entusiasta di calpestare quel prato - conclude ai canali ufficiali del club - e darò il massimo: sono un terzino cui piace attaccare ma anche difendere, provo sempre a prendere possesso della fascia".