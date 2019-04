Albania, Edy Reja nuovo commissario tecnico della nazionale

17/04/2019

Edy Reja è il nuovo commissario tecnico della nazionale albanese . L'ex allenatore di Lazio, Napoli e Atalanta, ha firmato a Tirana il contratto che lo lega alla Federcalcio albanese fino al prossimo novembre , al termine cioè di tutte le partite di qualificazione agli Europei del 2020 . "Concludiamo questa prima parte poi vediamo se ci sono le condizioni per poter lavorare ancora. Perché devo dimostrare , perché devo poi sapere come funziona la federazione e il calcio albanesi, e soprattutto devo ottenere i risultati ", ha spiegato Reja.

E a proposito di risultati, nelle prime due partite del girone H, l'Albania ha ottenuto solo 3 punti contro l'Andorra, perdendo prima in casa contro la Turchia, una sconfitta che è costata la panchina a Christian Panucci. "Sono contento della scelta che abbiamo fatto - ha dichiarato il presidente della Federcalcio albanese Armando Duka-. Reja è un allenatore di lunga esperienza. Mi auguro che la nazionale possa avere buoni risultati ed essere un candidato ad andare nelle finali dell'Euro 2020".



Reja si è detto convinto che "l'Albania ha un potenziale per potersela giocare". "Abbiamo un obiettivo solo, quello di andare all fase finale di Euro 2020, questa è la cosa primaria. E da subito dobbiamo pensare alla prossima partita", ha spiegato Reja, che ha meno di due mesi per conoscere i propri giocatori e prepararsi la sfida con l'Islanda in trasferta, il prossimo 8 giugno. Reja è il quarto allenatore italiano della nazionale albanese dopo Giuseppe Dossena, Gianni De Biasi e Panucci.