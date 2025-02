Al via la Fondazione Rondinella per dare spazio ai giovani

Nasce a Firenze la Fondazione Rondinella, realtà dedicata ai giovani e che avrà come presidente Luigi Salvadori: l'idea, si legge in una nota, nasce dall'idea e dalla comunità della società sportiva Rondinella Marzocco. Nel consiglio di amministrazione figurano anche Lorenzo Bosi, Riccardo Cerza, Tania Chechi, Francesco Di Costanzo, Francesco Franchi, Elisabetta Meucci, Andrea Simoncini, Silvia Zucco. Lo slogan è 'Insieme, voliamo alto': tra gli obiettivi c'è quello "di far crescere ragazze e ragazzi non solo in campo ma anche fuori dal campo, mettendo a disposizione dei giovani e delle loro famiglie spazi e momenti di partecipazione, di formazione, di crescita dal punto di vista educativo, professionale, sociale". "Insieme a tutto il cda, in un vero gioco di squadra - ha commentato Salvadori -, condividiamo la volontà di fare di questa Fondazione un contenitore di progetti e iniziative che possano portare un valore aggiunto a tutta la comunità fiorentina".