Ajax-Lazio, Lotito: "Da Amsterdam ancora nessuna risposta"

"Con un comunicato ho intimato al sindaco di Amsterdam e alla Uefa di attivarsi per fare in modo di ridare i soldi dei voli e degli hotel ai tifosi, nessuno escluso. Era il minimo per il danno che hanno fatto. Ancora non ho avuto una risposta, ma chissà se mai l'avrò. Da parte mia farò in modo di convincere i nostri tifosi a non andare ad Amsterdam quei giorni, ma non posso obbligare nessuno". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sulle polemiche che stanno precedendo la sfida di Europa League dei biancocelesti sul campo dell'Ajax.