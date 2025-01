Aic: giocatori Taranto in sciopero lunedì 27 gennaio

L'Associazione italiana calciatori e i calciatori professionisti del Taranto Football Club 1927 S.r.l attualmente tesserati aderenti, hanno indetto formalmente uno sciopero per la giornata di lunedì 27 gennaio. Dal giorno di proclamazione dello stato d'agitazione "tutto tace", si legge in una nota dell'Aic, nella quale si sottolinea che i calciatori, che militano in serie C, non hanno ancora percepito le numerose mensilità maturate, né hanno certezze sul proseguimento dell'attività sportiva. L'AIC e i calciatori sono, pertanto, costretti a indire lo sciopero affinché l'anomala situazione che i lavoratori, loro malgrado, sono costretti a subire cessi quanto prima. I calciatori, inoltre, dichiarano la prosecuzione dello stato di agitazione, qualora la morosità retributiva non venga sanata entro il prossimo martedì 28 gennaio.