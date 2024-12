Aia, il nuovo presidente Zappi: "Favorevole al Var a chiamata. Intervista agli arbitri complicata"

Il numero uno dell'Associazione Italiana Arbitri ha escluso invece la possibilità di far entrare ex calciatori in sala Var. "Come consulenti tecnici, tutti gli addetti ai lavori sono utili. Includerli direttamente in sala Var sarebbe eccessivo. Separazione carriere tra arbitri di campo e al Var? Si deve andare sempre di più verso una specializzazione, sono funzioni essenzialmente diverse", ha proseguito soffermandosi poi sui ruoli di Rocchi e Orsato. "La qualità di Rocchi non ha bisogno di essere messa in discussione dal neo presidente dell'Aia - ha concluso - Ha un contratto biennale, proseguirà il suo lavoro. Sta lavorando bene, cercando di porre attenzione anche alla necessità di ricambio generazionale. Orsato è stato un arbitro importante, del quale l'Aia ha bisogno. A breve ci metteremo a tavolino. Ha dato già la sua disponibilità".