Aggressioni agli arbitri, l'idea di Abodi: "Rendiamoli simili ai pubblici ufficiali"

Dopo l'aggressione in terza categoria ai danni dell'arbitro Edoardo Cavalieri e lo sciopero dell'Aia sui campi di gioco laziali dall'Eccellenza al campionato Under 14, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è intervenuto sulla questione evidenziando il problema e lanciano un'idea per provare a rispondere all'escalation di violenze in maniera sistemica. "Lo sciopero è una scelta da condividere - ha detto -. È il frutto di situazioni che purtroppo si protraggono da troppo tempo".