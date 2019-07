Proseguono le indagini della Polizia di Londra per l'aggressione subita dai giocatori dell'Arsenal Mezut Ozil e Sead Kolasinac usciti illesi da una brutta avventura nel pomeriggio di ieri a Londra, quando alcune persone armate li hanno aggrediti, forse nel tentativo di impadronirsi dell'automobile del tedesco, su cui viaggiavano. Nel filmato rilasciato diventato virale si vede Kolasinac che vicino al suv su cui si trovava con Ozil affronta in sequenza due aggressori, armati di coltello. I due giocatori si sarebbero poi rifugiati in un vicino ristorante. Un portavoce della Metropolitan Police ha dichiarato che "dei motociclisti hanno tentato di rapinare una persona. Il conducente dell'auto e il passeggero sono riusciti ad allontanarsi incolumi e a rifugiarsi in un vicino ristorante, dove sono stati sentiti da alcuni agenti". La Polizia non ha ancora effettuato alcun arresto.