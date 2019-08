E' il Miami Fc il campione della National Premier Soccer League. Il club presieduto da Riccardo Silva ha superato in finale 3-1 i New York Cosmos di Rocco Commisso. Il padrone della Fiorentina era presente in tribuna al Mitchel Athletic Complex di Long Island, New York, per assistere alla sfida che ha visto protagonista Dylan Mares, autore di una doppietta nel primo tempo e poi nominato Man of the Match. "È difficile vincere qualcosa una volta, farlo per due volte e' incredibile. Abbiamo lavorato duramente per vincere di nuovo questo titolo", ha commentato il capitano. Per il Miami Fc, infatti, si tratta del secondo titolo Npsl consecutivo.