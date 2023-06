Addio Berlusconi, Mancini: "Un uomo straordinario per lo sport e la politica"

A margine di un evento al Centro tecnico federale di Coverciano, il ct della Nazionale Roberto Mancini rende omaggio a Silvio Berlusconi, morto oggi all'età di 86 anni: "È un grande dispiacere, credo che sia un grande dispiacere per tutti quanti perché Berlusconi per lo sport è stato un uomo straordinario, per la politica anche, quindi oggi è un giorno molto triste". Gli fa eco il presidente della Figc, Gabriele Gravina: "Silvio Berlusconi ha cambiato la storia del calcio italiano, è stato un vincente che ha saputo imprimere un'impronta chiara e indissolubile nello sviluppo del nostro mondo. Il suo contributo in termini di passione, di innovazione e di investimenti, sempre con un'attenzione particolare al bel gioco e al divertimento, è stato fondamentale per l'affermazione del nostro movimento in campo internazionale".