Addio a Giancarlo Besana, giornalista gentiluomo: il ricordo di Galliani

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Giancarlo Besana, 76 anni, giornalista sportivo che negli anni novanta collaborò con la nostra redazione soprattutto come inviato a San Siro per i servizi di Pressing. Brianzolo, ha seguito per anni il suo Monza (di cui aveva vestito la maglia a 16 anni) per il Cittadino e il Giornale di Monza. L'amore per il territorio, l'aveva portato nel 2010 alla guida del Fiamma Monza, squadra di calcio femminile della quale, appunto, diventò presidente.

Lo ricorda con affetto Adriano Galliani, suo amico di gioventù e compagno di squadra nella Gerardiana Monza. I vecchi amici si erano visti recentemente nella festa di compleanno a sorpresa per Alfredo Magni, ottantenne storico allenatore del Monza.

Anche la Redazione Sportiva di Mediaset si unisce al dolore dei familiari. "Ricordiamo tutti la sua competenza e la sua disponibilità verso i giovani colleghi- dice il Condirettore Sport di News Mediaset Alberto Brandi. Un vero gentiluomo, ci porteremo nel cuore il suo immancabile sorriso. Era, tra l'altro, molto amico dell'indimenticabile Alberto D'Aguanno".