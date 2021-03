Asta benefica per la piccola Vicky: 2.120 euro per la maglia di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo "batte" Zlatan Ibrahimovic 2.120 a 1000. Tanti euro infatti sono stati pagati dai partecipanti all'asta benefica 'Eyes of the future virtual galà per aggiudicarsi le magliette autografate dai calciatori. I soldi (185 mila euro quelli raccolti) serviranno per la ricerca sulla distrofia genetica della retina, Amaurosi Congenita di Leber, malattia rara di cui è affetta Vicky. Se non si troverà una cura, lei diventerà cieca ed è per questo che da tre anni la sua famiglia da tre anni ha creato una maratona benefica internazionale. In particolare ad organizzare l'evento italiano è stata mamma Silvia, milanese trapiantata a Londra, in partnership con Through Vicky's Eyes, Retina Italia Onlus e Fondazione Mediolanum.

lapresse