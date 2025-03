Accosta il Brasile a "Cita", bufera su presidente della Conmebol

Il presidente della Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol), il paraguaiano Alejandro Domínguez, ha suscitato polemica rispondendo con una frase infelice a una domanda su come sarebbero i tornei della Copa Libertadores senza i club brasiliani. "Sarebbe come Tarzan senza Cita. Impossibile", ha detto ai media citando l'iconico scimpanzé. Dopo le critiche, il dirigente ha fatto dietrofront. "L'espressione che ho usato è una frase popolare e non ho mai avuto intenzione di sminuire o squalificare nessuno", ha scritto sui social. Le scuse non sono bastate al governo brasiliano, che attraverso una nota del ministero degli Affari esteri, firmata anche dai ministeri dello Sport e dell'Uguaglianza razziale, ha ripudiato "nei termini più forti" la dichiarazione di Domínguez. Nei giorni scorsi, il Palmeiras aveva suggerito agli altri club brasiliani di prendere in considerazione l'abbandono delle competizioni Conmebol, ritenendo insufficiente la sanzione applicata al Cerro Porteño, dopo che i tifosi della squadra paraguaiana avevano usato gesti razzisti contro l'attaccante del Palmeiras, Luighi, durante una partita della Libertadores Under 20.