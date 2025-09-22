Accordo Udinese Calcio-Università Udine su sostenibilità

Udinese Calcio e Università di Udine hanno firmato oggi un protocollo di intesa sul tema della sostenibilità. La convenzione ha tra le finalità principali la riduzione della carbon footprint degli eventi sportivi, il miglioramento dell'esperienza degli spettatori attraverso nuove tecnologie, la promozione dell'inclusione sociale, del benessere e della sicurezza nello stadio, l'incremento della sostenibilità ambientale e la riduzione dell'impatto della mobilità da e per lo stadio. Il d.g. dell'Udinese, Franco Collavino, ha spiegato che "l'obiettivo è fare ancora di più per l'ambiente e la comunità e, allo stesso tempo, incrementare il livello dell'esperienza del tifoso bianconero prima, dopo e durante il match". Gli ha fatto eco il rettore, Roberto Pinton: "Con l'Udinese Calcio, potremo mettere a fattor comune le reciproche esperienze e il know how maturato per diventare un modello territoriale avanzato sulla sostenibilità".