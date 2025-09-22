Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Accordo Udinese Calcio-Università Udine su sostenibilità

22 Set 2025 - 22:02

Udinese Calcio e Università di Udine hanno firmato oggi un protocollo di intesa sul tema della sostenibilità. La convenzione ha tra le finalità principali la riduzione della carbon footprint degli eventi sportivi, il miglioramento dell'esperienza degli spettatori attraverso nuove tecnologie, la promozione dell'inclusione sociale, del benessere e della sicurezza nello stadio, l'incremento della sostenibilità ambientale e la riduzione dell'impatto della mobilità da e per lo stadio. Il d.g. dell'Udinese, Franco Collavino, ha spiegato che "l'obiettivo è fare ancora di più per l'ambiente e la comunità e, allo stesso tempo, incrementare il livello dell'esperienza del tifoso bianconero prima, dopo e durante il match". Gli ha fatto eco il rettore, Roberto Pinton: "Con l'Udinese Calcio, potremo mettere a fattor comune le reciproche esperienze e il know how maturato per diventare un modello territoriale avanzato sulla sostenibilità".

01:31
Marotta lancia l'allarme

Marotta lancia l'allarme

01:39
SRV RULLO COPPA ITALIA CAGLIARI-FROSINONE E UDINESE-PALERMO 22/09 SRV

Coppa Italia show: la vigilia di Cagliari-Frosinone e Udinese-Palermo

01:15
SRV RULLO VIGILIA MILAN-LECCE - CHI GIOCA? 22/9 SRV

Domani Milan-Lecce: turnover Allegri, c'è Maignan

04:27
Pisacane: "Concentrazione alta"

Pisacane: "Concentrazione alta"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS SENZA (NUOVI) ATTACCANTI (MUSICATO) 22/9 SRV

Juve, attacco a metà: dove sono David e Openda?

01:27
SRV RULLO POST DERBY ROMA GODE - LAZIO TREMA 22/9

Capitale a due facce: Gasperini sogna, Lazio in piena crisi

01:37
SRV RULLO BUFERA SAN SIRO (AGGIORNATO) 22/9 SRV

San Siro, futuro in bilico: Inter e Milan sempre più verso l'addio

01:48
SRV RULLO INTER COSA VA E COSA NO - POST SASSUOLO (MUSICATO) 22/9 SRV

Inter alti e bassi: Chivu respira tra gioco e sofferenza

01:31
DICH PISACANE PRE FROSINONE DICH

Pisacane pre Frosinone: "Niente cali di concentrazione"

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

01:16
Juve, calma e lavoro

Juve, calma e lavoro

01:26
Napoli-Pisa 35 anni dopo

Napoli-Pisa 35 anni dopo

01:31
Marotta lancia l'allarme

Marotta lancia l'allarme

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

È la serata del Pallone d'Oro: Donnarumma, sfida impossibile a Dembélé e Yamal

23:25
Serie C, Potenza senza tifosi a Siracusa
23:21
Napoli, risentimento alla coscia sinistra per Buongiorno. Milan a rischio?
23:12
Pisa, Gilardino: "Orgoglioso dei miei. Episodi? Tutti a favore del Napoli"
23:07
Napoli, Lucca: "Contentissimo per il gol, riscattato lo stop di Manchester"
22:30
Udinese, accordo sulla sostenibilità con l'Università di Udine