Abodi: "Trasferta in Olanda vietata a laziali fatto sconveniente'

"Siamo in contatto con il nostro ambasciatore ad Amsterdam, anche il ministro Tajani ha fatto un intervento e anche io farò una telefonata in giornata al mio collega olandese che è stato molto garbato nei confronti degli italiani e ci siamo fatti i complimenti per la coppa Davis riconoscendo la qualità dei nostri atleti. E' molto sconveniente, ritengo sia stata una mancanza molto grave dal punto di vista formale". Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della presentazione del progetto "Sport per la Legalità" sulla vicenda che ha coinvolto i tifosi della Lazio ai quali è stato negato di partecipare alla trasferta ad Amsterdam per seguire la propria squadra impegnata contro l'Ajax il prossimo 12 dicembre in Europa League. Abodi, poi, ha sottolineato, parlando del sindaco della capitale olandese, come "mi sembra che sia testimone non disinteressato di quanto successo solo pochi giorni fa - prosegue -. Esprimersi in quella maniera nei confronti di cittadini italiani, preventivamente e generalizzando non è nelle regole dei buoni rapporti e del rispetto tra i nostri popoli che sono amici. Certamente non faremo passare la cosa come un fatto di cronaca e vedremo come andrà a finire", conclude il ministro.