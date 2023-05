L'auspicio di Abodi: "I procedimenti sportivi arrivino a fine competizione"

© Getty Images

La stagione di Serie A sta volgendo al termine e sono ancora pochi i verdetti da consegnare agli annali. La qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione è in bilico per diverse squadre, ma sulla classifica del campionato pende la eventuale penalizzazione della Juventus per il caso plusvalenze. Lunedì 22 è attesa la sentenza che quantificherà la nuova penalità, in un campionato comunque condizionato per tutta la sua durata da questa incertezza, non solo per i bianconeri.