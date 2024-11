ABODI: "MI AUGURO CHE L'ASSEMBLEA FIGC SIA UNA TAPPA DI TRANSITO"

"Mi auguro sia una tappa di transito perché il processo di evoluzione e ammodernamento della Federazione e di tutte le sue componenti passa per un dialogo che non si è manifestato in una maniera serena in questa giornata". Lo afferma il ministro dello Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, in merito all'assemblea della Figc, a margine della 44ma Edizione del "Premio Internazionale Sport Civiltà" a Parma. "La Seria A dà ogni anno 120 milioni per legge al resto del sistema calcistico", aggiunge.