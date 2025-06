"Gattuso l'uomo giusto per la Nazionale? Gattuso è l'allenatore della nazionale, quindi è l'uomo giusto per definizione". Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, parlando a Matera a margine dell'evento 'Sport in Regione', nel giorno della presentazione ufficiale di Rino Gattuso come nuovo ct azzurro.