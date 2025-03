Abete: "Calcio femminile in crescita, ma ancora tanto da fare"

"Questa è un'iniziativa che testimonia non tanto quello che è stato fatto ma quello che vogliamo fare in futuro in una dimensione di crescita. Il calcio femminile si sta sviluppando ma c'è ancora tanto da fare, soprattutto a livello dilettantistico. Abbiamo avuto un aumento delle società del 10%, ma ovviamente abbiamo ancora spazi enormi da poter coltivare a partire dal settore giovanile per portare avanti un progetto di comunità giocando per divertimento e avendo la prospettiva di crescere a livello agonistico e professionale". Così il presidente della LND, Giancarlo Abete, nel corso dell'evento "Sopra la barriera" che si è svolto presso l'Aula Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. Parlando del ruolo del calcio nelle carceri, poi, Abete sottolinea come "abbiamo due attività agonistiche nelle carceri (Pallalpiede a Padova in Terza categoria e il Libertas Starnazzo della Casa Circondariale Lanciano in Serie D di calcio a cinque, ndr) che sono la testimonianza di una logica di riscatto, di possibilità di aprire opportunità nel sociale prodromica a un recupero sociale. Sappiamo che abbiamo difetti e che ci sono realtà da combattere, come la violenza, ma sappiamo anche di essere portatori di valori positivi", conclude.