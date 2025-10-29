A22: "Uefa non può ignorare tribunali, chiederemo danni"

"Dopo anni di procedimenti legali, la Uefa non può più ignorare le decisioni vincolanti dei tribunali. Abusando del proprio monopolio e impedendo nuove iniziative, ha causato danni sostanziali a numerosi club, giocatori e altre parti interessate in tutta Europa". Lo afferma, in una nota, il ceo di A22 Spoirt, Bernd Reichart, accogliendo "con favore" la decisione della corte d'appello spagnola che ha respinto i ricorsi di Uefa, Liga e federcalcio spagnola sul caso Superlega. A22 ricorda in una nota che si tratta della "terza sentenza consecutiva emessa dai tribunali europei in cui si è ritenuto che il monopolio della Uefa nelle competizioni calcistiche europee costituisca un abuso di posizione dominante e sia incompatibile con il diritto dell'Ue". "Per anni, A22 ha cercato di ottenere dalla Uefa il riconoscimento UEFA della sua proposta di una competizione calcistica transfrontaliera aperta - prosegue la nota -. Nel 2025 si sono tenute ampie discussioni con alti funzionari Uefa per realizzare le riforme necessarie modificando le competizioni esistenti, con proposte volte a migliorare la sostenibilità a lungo termine dei club e l'esperienza dei tifosi e modernizzare la governance, proposte che non prevedevano modifiche al sistema di qualificazione tramite i campionati nazionali. Nonostante questo approccio collaborativo, la UEFA ha rifiutato di perseguire un compromesso". A22 conclude che "l'Uefa ha chiaramente l'obbligo legale di riconoscere il suo diritto diorganizzare competizioni su un piano di parità con le proprie. Tuttavia, poiché la Uefa continua a ignorare le sentenze vincolanti dei tribunali, A22 non ha altra scelta che avviare un procedimento per ottenere il risarcimento dei danni subiti".