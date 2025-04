A Lima la finale della Coppa Libertadores 2025

Il Perù sarà sede di una nuova finale della Coppa Libertadores dopo quella del 2019, quando il Flamengo sconfisse il River Plate per 2 a 1, vincendo la Champions League sudamericana. Lo sottolineano i principali media peruviani, dopo che la presidente del paese andino, Dina Boluarte, ha confermato che lo Stadio Monumental 'U' Marathon dell'Universitario ospiterà il prossimo 29 novembre la finale per il titolo del massimo torneo a livello di club del Sud America, attualmente ancora nella fase dei gironi. Boluarte ha detto in conferenza stampa che "il Perù è all'altezza delle grandi sfide", poco dopo la riunione al Palazzo del Governo tra Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol, e Agustín Lozano, a capo della federcalcio del Perù. Sul suo account ufficiale di X Domínguez ha scritto che "la grande finale secca della Conmebol Libertadores 2025 si giocherà a Lima! Ci vediamo il 29 novembre per vivere insieme una nuova edizione della 'Gloria Eterna' (come definiscono la Libertadores in Sudamerica)".