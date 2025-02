A Evani il premio nazionale Ilario Castagner

Sarà consegnato all'ex centrocampista Alberico "Chicco" Evani il premio nazionale "Ilario Castagner", iniziativa promossa nell'ambito della 61/a edizione di Nero Norcia, mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, alla memoria di un allenatore che ha fatto la storia del calcio italiano con il "Perugia dei miracoli", prima squadra imbattuta in Serie A nel 1978-1979, cittadino onorario di Norcia dove portava i giocatori in ritiro pre-campionato e durante la stagione. Il premio "Ilario Castagner Panchina Umbria" andrà a Federico Turriziani, nato ad Assisi e perugino d'adozione, che in Canada ha portato il St. Catharines Roma Wolves alla promozione nella League 1 Premier. Il premio nazionale giornalistico "Ilario Castagner" verrà consegnato a Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, anche nel ricordo del giornalista umbro Mario Mariano, già collaboratore del quotidiano sportivo torinese al quale Vaciago era molto legato. Il premio giornalistico "Ilario Castagner e Mario Mariano" andrà a Remo Gasperini, storica firma del quotidiano Il Messaggero. D'intesa con il Comune di Norcia e il comitato organizzatore con Renzo Berti, Massimo Boccucci, Roberto Barbacci, Gian Paolo Stefanelli, Luca Lazzarini e Alberto Allegrini, ha individuato i profili meritevoli del riconoscimento una commissione presieduta da Luca Mercadini (caporedattore del Corriere dell'Umbria), con il coinvolgimento di Giampiero Molinari (già viceallenatore di Castagner) e Federico Castagner (figlio di Ilario), Giuliano Boccanera (sindaco di Norcia), Maria Anna Stella (assessore del Comune di Norcia), l'avvocato Marco Brusco, i giornalisti Renzo Berti, Massimo Boccucci, Roberto Barbacci, Elio Clero Bertoldi, Italo Carmignani, Riccardo Cucchi, Raffaele Garinella, Claudio Sampaolo, Massimo Sbardella, Claudio Sebastiani, Giancarlo Bastianelli, Fabio Gasparri e Andrea Sonaglia. L'appuntamento a Norcia venerdì 28 febbraio, alle 10.30 nella sala DigiPass in via Solferino.