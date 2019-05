Under 21, Di Biagio: "Vogliamo vincere l'Europeo"

29/05/2019

Nella conferenza stampa del pre ritiro al Centro sportivo di Formello in vista degli Europei di giugno, Gigi Di Biagio non si nasconde: "Il girone è difficile e la formula è difficile ma il nostro obiettivo è quello di vincere l' Europeo - ha detto il ct dell'Under 21, che poi lancia una frecciatina - Quello che abbiamo fatto è apprezzato in tutta Europa tranne che in Italia". Su Donnarumma : "Il suo percorso in Under 21 è finito".

"Ambizioni? Tutti mi chiedono di vincere, ma le mie ambizioni sono proprio quelle. Tutti mi dicono che ho una squadra fortissima ma penso che ce l'ho sempre avuta anche quando non lo era, figuriamoci oggi" - ha aggiunto Di Biagio - Vincere l'Europeo sarebbe la ciliegina sulla torta, non voglio mettere le mani avanti ma se non si dovesse raggiungere quell'obiettivo sarebbe un peccato buttare tutto quello che abbiamo fatto in 8 anni. Quello che abbiamo fatto è apprezzato in tutta Europa tranne che in Italia".



Dopo la doppia-sfida degli Azzurri contro Bosnia e Grecia, prime gare di qualificazione a Euro 2020, arriveranno i rinforzi: Zaniolo, Kean, Chiesa e Barella. "Dalla Nazionale A verranno tutti tranne Donnarumma. Nonostante Gigi mi avesse dato ampia disponibilità per venire ma abbiamo deciso di comune accordo con Mancini che il suo percorso in Under 21 è finito".



Sulla squadra. "Negli ultimi mesi ho avuto poche indicazioni - ha aggiunto il commissario tecnico - rispetto a inizio anno non c'e' stato molto di nuovo. Qualcuno anzi ha giocato meno. Questa settimana cercheremo di recuperare qualcuno come Calabria e valutare Parigini".



Una battuta anche su De Rossi. "Daniele potrebbe avere un futuro da grande allenatore. Io glielo dissi quando ho fatto il ct della Nazionale maggiore: 'ho bisogno di te dentro e fuori dal campo'. Daniele lo vedi bene dappertutto, può iniziare con i ragazzi ma poi il prima possibile deve allenare i grandi".