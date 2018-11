Tonali: "Pirlo è un fenomeno cui ispirarsi. Ma i miei idoli sono Iniesta e Gattuso"

13/11/2018

"Quando dicono che io sononon ci faccio più caso perché alla fine l'ho sentito tante di quelle volte... Apprezzo sicuramente i complimenti e i paragoni però non penso molto a certe cose. Non mi pesa il paragone, forse mi è pesato nel primo mese in cui ho giocato...". Così, 18enne centrocampista del Brescia alla sua prima convocazione in azzurro, dal ritiro dell'Italia a Coverciano. "Ho sempre apprezzato e mi sono ispirato a un campione come Pirlo ma non mi rivedo in lui se non nel modo di portare i capelli - sorride - Ancora non ho avuto modo di incontrarlo, l'ho visto un anno e mezzo fa quando venne a Brescia. Il mio idolo èma mi è sempre piaciuta la cattiveria dicercherò di prenderne un po'".

"L'interesse per me di grandi club - ha assicurato - non mi mette pressione anche perché non sono un tipo che guarda molto i giornali e la tv. So che ci sono spesso osservatori per me a Brescia ma ci sono anche dei professionisti che fanno in modo che io non pensi a questo e solo a finire l'anno, giocare a calcio e ad arrivare a conquistare la serie A".

Se emozione c'è stata, quella è invece legata alla convocazione in Nazionale: "L'impatto qui in azzurro è stato bellissimo, ero emozionatissimo però dopo il primo giorno ho cercato di mandare via tutto, di concentrarmi e di pensare solo a giocare a calcio. Credo che la partita contro il Portogallo sarà affrontata nel modo più giusto possibile".