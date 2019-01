Quagliarella torna in Nazionale: Mancini lo convoca per lo stage

29/01/2019

Fabio Quagliarella sta vivendo un momento fantastico e a 36 anni è pronto a tornare in Nazionale: Mancini, infatti, ha deciso di convocarlo per i due giorni di stage in programma settimana prossima a Coverciano. Un ritorno dopo quattro anni visto che la sua ultima chiamata risale all'ottobre 2015 con Conte, mentre per trovare la sua ultima presenza in campo con la maglia azzurra bisogna andare indietro di altri 5 anni: Romania-Italia del 17 novembre 2010. L'attaccante della Sampdoria, che va a segno da 11 partite consecutive in campionato, in Nazionale ha 25 presenze con 7 gol.