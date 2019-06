Mondiali donne, Bertolini: "Sono fiduciosa. Gara alle 15? Orario strano"

28/06/2019

Alla vigilia dei quarti di finale del M ondiale femminile tra Italia e Olanda a tenere banco è la polemica relativa all'orario del match, che si giocherà alle 15 a Valenciennes nonostante il caldo infernale di questi giorni nel nord della Francia. Alle parole della ct olandese Sarina Wiegman si è accodata anche quella azzurra, Milena Bartolini : "È un po' strano che questa partita si giochi alle 15 dopo che tutte le altre si sono giocate di sera. Il buon senso avrebbe dovuto far giocare questa gara alle 21 - ha dichiarato in conferenza stampa - Il caldo si farà sentire, ma sarà uguale per entrambe le squadre. Dispiace che si giochi con questo caldo perché penalizzerà lo spettacolo: di sera avremmo avuto un ritmo diverso".

GAMA: "I NOSTRI TIFOSI FANNO PIÙ CASINO. ORA IL PROFESSIONISMO"

Sulla stessa linea della ct anche il capitano delle azzurre Sara Gama: "Concordo con Milena, ma fa caldo per tutti e dobbiamo adattarci. Diciamo che a Montpellier abbiamo fatto rodaggio". "Gli olandesi avranno più tifosi a sostenerli? Nessuna inferiorità da parte nostra - ha aggiunto in conferenza stampa - Sappiamo che ci sono molti pullman in arrivo dall'Italia. E poi i nostri tifosi fanno più casino...".

Il discorso si sposta poi al tema dele della legge allo studio in Parlamento: "Gli ascolti tv dicono che le italiane e gli italiani si stanno appassionando al calcio femminile, e soltanto ora scoprono che non siamo professioniste. È agghiacciante. Adesso bisogna darsi un cronoprogramma per non sprecare tutto quello che abbiamo fatto fin qui e portare avanti il progetto", ha detto Sara Gama.